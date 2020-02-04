Шевченко посетил тренировку "Шахтера" в Турции
4 февраля, 2020, 17:56
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил футболистов донецкого "Шахтера", которые проводят тренировочно-учебный сбор в Турции
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Тренировку "Шахтера" на втором турецком сборе посетил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Специалист пообщался с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным, главным тренером команды Луишем Каштру, а также провел индивидуальные беседы с игроками сборной Украины.
- 4 февраля защитник "Динамо" Никита Бурда сказал, что в сборной Украины Андрея Шевченко на посту главного тренера может достойно заменить Сергей Ребров.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии.
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