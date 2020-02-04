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Espreso.tvСпортШевченко посетил тренировку "Шахтера" в Турции

Шевченко посетил тренировку "Шахтера" в Турции


фото: shakhtar.com
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил футболистов донецкого "Шахтера", которые проводят тренировочно-учебный сбор в Турции

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Тренировку "Шахтера" на втором турецком сборе посетил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Специалист пообщался с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным, главным тренером команды Луишем Каштру, а также провел индивидуальные беседы с игроками сборной Украины.

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