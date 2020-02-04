"Милан" хочет бесплатно получить обладателя Золотого мяча
4 февраля, 2020, 12:39
Полузащитник "Реала" Лука Модрич планирует летом покинуть свой клуб, ситуацией хочет воспользоваться "Милан" и получить футболиста бесплатно
Об этом сообщает Calciomercato .
По информации источника, 34-летний Лука Модрич хочет покинуть Испанию из-за того, что в будущем ему не гарантировано место в стартовом составе "Реала".
Предложить хорвату контракт готов итальянский "Милан". Соглашение Модрича с мадридским "Реалом" истекает летом 2020 года.
В нынешнем сезоне Лука Модрич провел в чемпионате Испании 17 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
В 2018-м хорват получил награду "Золотой мяч", полузащитник был признан лучшим футболистом года.
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- Напомним, 29 января польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пйонтек перешел в берлинскую "Герту".
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