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Espreso.tvСпорт"Милан" хочет бесплатно получить обладателя Золотого мяча

"Милан" хочет бесплатно получить обладателя Золотого мяча


фото: Reuters
Полузащитник "Реала" Лука Модрич планирует летом покинуть свой клуб, ситуацией хочет воспользоваться "Милан" и получить футболиста бесплатно

Об этом сообщает Calciomercato .

По информации источника, 34-летний Лука Модрич хочет покинуть Испанию из-за того, что в будущем ему не гарантировано место в стартовом составе "Реала".

Предложить хорвату контракт готов итальянский "Милан". Соглашение Модрича с мадридским "Реалом" истекает летом 2020 года.

В нынешнем сезоне Лука Модрич провел в чемпионате Испании 17 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

В 2018-м хорват получил награду "Золотой мяч", полузащитник был признан лучшим футболистом года.

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