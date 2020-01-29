Лучший бомбардир "Милана" переходит в чемпионат Германии
29 января, 2020, 19:56
Польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пйонтек продолжит карьеру в чемпионате Германии, в берлинской "Герте"
Об этом в twitter сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Итальянский "Милан" и немецкая "Герта" договорились о трансфере польского форварда Кшиштофа Пйонтека в берлинский клуб.
Представители немецкого клуба сегодня прибыли в Милан и предложили 27 млн евро + бонусы за лучшего бомбардира итальянского клуба в прошлом сезоне.
В нынешнем сезоне 24-летний Пйонтек провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В турнирной таблице команда Стефано Пиола идет на восьмой позиции.
#Piatek fatta dal @acmilan all ' @HerthaBSC #calciomercato @SkySport- Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 29, 2020
- 29 января Златан Ибрагимович забил за "Милан" второй гол после возвращения в итальянский клуб.
- 24 января сообщалось, что английский "Тоттенхэм" нацелился на трансфер польского нападающего "Милана" Кшиштофа Пйонтека
- 11 января шведский форвард Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан" и помог своей команде победить "Кальяри" в чемпионата Италии.
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