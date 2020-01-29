Лучший бомбардир "Милана" переходит в чемпионат Германии

29 января, 2020, 19:56

Польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пйонтек продолжит карьеру в чемпионате Германии, в берлинской "Герте"

Об этом в twitter сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Итальянский "Милан" и немецкая "Герта" договорились о трансфере польского форварда Кшиштофа Пйонтека в берлинский клуб.

Представители немецкого клуба сегодня прибыли в Милан и предложили 27 млн евро + бонусы за лучшего бомбардира итальянского клуба в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне 24-летний Пйонтек провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В турнирной таблице команда Стефано Пиола идет на восьмой позиции.