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Espreso.tvСпортИбрагимович забил за "Милан" второй гол после возвращения

Ибрагимович забил за "Милан" второй гол после возвращения


фото: twitter.com/acmilan
Шведский форвард Златан Ибрагимович забил за "Милан" второй гол после возвращения в итальянский клуб

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ибрагимович отличился в четвертьфинале Кубка Италии против "Торино". 38-летний швед забил в дополнительное время на 109-й минуте.

Этот гол стал для форварда вторым в пяти матчах после возвращения в итальянский клуб. Он помог "Милану" победить "Торино" 4: 2 и выйти в полуфинал. Также в составе победителей забили Джакомо Бонавентура и Чалханоглу, который сделал дубль.

В 1/2 финала "Милан" встретится с "Ювентусом". Этот раунд будет состоять из двух матчей, которые состоятся 12 февраля и 4 марта.

 

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