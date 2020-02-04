"Момент истины настал" Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

4 февраля, 2020, 15:52

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Белта.

Лукашенко отметил, что Беларусь хочет теплых, добрых и дружных отношений с "братским народом".

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины настал. Мы с ним создали эти хорошие отношения (между Беларусью и Россией, - ред.)", - сказал он.

Также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь как суверенное и независимое государство, определяет, какую проводить внешнюю политику.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него с госсекретарем США Майком Помпео "заочно давние отношения" еще с тех времен, когда он руководил ЦРУ и объявил о конце "периода холода" в двусторонних отношениях Беларуси и США.

Также Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов Беларуси за продажу сахара в Москву по заниженным ценам.