"Момент истины настал" Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Об этом он заявил на брифинге, сообщает Белта.
Лукашенко отметил, что Беларусь хочет теплых, добрых и дружных отношений с "братским народом".
"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины настал. Мы с ним создали эти хорошие отношения (между Беларусью и Россией, - ред.)", - сказал он.
Также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь как суверенное и независимое государство, определяет, какую проводить внешнюю политику.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него с госсекретарем США Майком Помпео "заочно давние отношения" еще с тех времен, когда он руководил ЦРУ и объявил о конце "периода холода" в двусторонних отношениях Беларуси и США.
Также Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов Беларуси за продажу сахара в Москву по заниженным ценам.
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