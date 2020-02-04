Продавали дешево сахар в Москву: в Беларуси всех директоров сахарных заводов задержали за взяточничество

4 февраля, 2020, 15:12

Директоров четырех сахарных заводов Беларуси поймали на сделке: они продавали сахар по заниженным ценам в Москву

Об этом сообщает Белта со ссылкой на президента Беларуси Александра Лукашенко.

"С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому, "прокладке", в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов", - рассказал Лукашенко.

"... Часть из какой-то там увеличенной ценой возвращалась в Беларусь. Возможно, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы направляли туда, переоформляли и тут прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки", - добавил он.

По словам президента Беларуси, среди задержанных есть даже "люди с погонами".

Лукашенко заверил, что на допросе "рассказали правду": "Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: "только правду". Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали".

Об исчезновении директоров сахарных заводов белорусские СМИ писали еще в конце января.

24 января директора Городейского сахарного завода Михаила Криштаповича сняли с самолета, на котором он летел на отдых в Германию. 27 января исчезли директора Скидельского, Слуцкого и Жабинковского заводов. Также "уехал в командировку" руководитель Белорусской сахарной компании, которую основали сахарные заводы.

Журналисты указывали на Комитет госбезопасности в деле о коррупции. В КГБ же исчезновение директоров не комментировали.