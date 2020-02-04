Лукашенко о визите Помпео в Минск: период холода в двусторонних отношениях закончился

4 февраля, 2020, 13:50

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о потеплении отношений со США и раскритиковал реакцию российского политикума по поводу визита госсекретаря Майка Помпео в Минск

По словам Лукашенко, Минск начал налаживать отношения с "самой большой империей - ведущей страной мира".

"В России забеспокоились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними пытаются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Здесь целый какой-то скандал начали: ах, приехал госсекретарь!" - цитирует Лукашенко БЕЛТА .

Лукашенко напомнил, что встречался за последние годы со многими представителями США высокого ранга и различными экспертами, политологами.

"Но в России нашим злопыхателям невдомек окунуться в эту историю. То есть мы тихо, спокойно выстраивали наши отношения", - заявил Лукашенко.

1 февраля состоялся официальный визит госсекретаря Майка Помпео в Беларусь , который проходил в рамках восточноевропейского турне госсекретаря. Это первый визит госсекретаря США в Беларусь за последние 25 лет.