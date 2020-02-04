Лукашенко о "заочных отношениях" с Помпео: Мы вместе проводили серьезные операции, мир нам аплодировать будет

4 февраля, 2020, 15:28

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него с госсекретарем США Майком Помпео "заочно давние отношения" еще с тех времен, когда он руководил ЦРУ

Об этом Лукашенко заявил, комментируя итоги визита госсекретаря США в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь очень серьезные операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один", - рассказал Лукашенко.

1 февраля состоялся официальный визит госсекретаря Майка Помпео в Беларусь, который проходил в рамках восточноевропейского турне госсекретаря. Это первый визит госсекретаря США в Беларусь за последние 25 лет.