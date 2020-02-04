"Барселона" потеряла скандального футболиста до конца сезона

4 февраля, 2020, 18:34

Полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле больше не поможет команде в текущем сезоне

Об этом сообщает AS.

Медицинское освидетельствование показало полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра правой ноги. Дембеле понадобится операция и несколько месяцев на реабилитацию. Это рецидив травмы, из-за которой 22-летний француз не играет с конца ноября.

Во время вчерашней тренировки вингер почувствовал дискомфорт и досрочно завершил занятия. Игрок находился на завершающем этапе восстановления после повреждения.

В нынешнем сезоне Дембеле провел за "Барселону" всего 9 матчей, в которых сумел забить лишь 1 гол. Француз перешел в Испанию летом 2017 года из дортмундской "Боруссии" за 105 млн евро.