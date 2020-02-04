"Барселона" потеряла скандального футболиста до конца сезона
4 февраля, 2020, 18:34
Полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле больше не поможет команде в текущем сезоне
Об этом сообщает AS.
Медицинское освидетельствование показало полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра правой ноги. Дембеле понадобится операция и несколько месяцев на реабилитацию. Это рецидив травмы, из-за которой 22-летний француз не играет с конца ноября.
Во время вчерашней тренировки вингер почувствовал дискомфорт и досрочно завершил занятия. Игрок находился на завершающем этапе восстановления после повреждения.
В нынешнем сезоне Дембеле провел за "Барселону" всего 9 матчей, в которых сумел забить лишь 1 гол. Француз перешел в Испанию летом 2017 года из дортмундской "Боруссии" за 105 млн евро.
- 28 ноября стало известно, что французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле повредил мышцы бедра и больше не сыграет в 2019 году.
- 22 августа 2019-го года "Барселона" сообщила, что из-за недавней выходки Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 20 августа стало известно, что Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрыв отдых в Сенегале.
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