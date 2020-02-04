Минкульт не признает памятником бюст Жукова в Харькове, - документ

4 февраля, 2020, 08:55

В ТКТС сообщили, что не считают бюст Жукова памятником, согласно приказу "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К.Жукову на пр.Петра Григоренко в Харькове"

Об этом сообщил местный активист, руководитель общественной организации «Рассвет» Вадим Поздняков в Facebook.

Он написал, что получил электронное письмо от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, в котором ему предоставили официальный ответ на запрос по поводу статуса бюста.

"4.12.2019 Министерство культуры Украины издало приказ √957" О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К.Жукову на пр.Петра Григоренко в Харькове", - говорится в официальном ответе министерства.

Позняков отметил, что более года юридической бумажной волокиты далосвой результат.

"Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!" - добавил общественный активист.