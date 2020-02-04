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Espreso.tvОбществоМинкульт не признает памятником бюст Жукова в Харькове, - документ

Минкульт не признает памятником бюст Жукова в Харькове, - документ


фото: Facebook/ Геннадій Кернес
В ТКТС сообщили, что не считают бюст Жукова памятником, согласно приказу "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К.Жукову на пр.Петра Григоренко в Харькове"

Об этом сообщил местный активист, руководитель общественной организации «Рассвет» Вадим Поздняков в Facebook.

Он написал, что получил электронное письмо от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, в котором ему предоставили официальный ответ на запрос по поводу статуса бюста.

"4.12.2019 Министерство культуры Украины издало приказ √957" О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К.Жукову на пр.Петра Григоренко в Харькове", - говорится в официальном ответе министерства.

Позняков отметил, что более года юридической бумажной волокиты далосвой результат.

"Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!" - добавил общественный активист.

  • Напомним, 11 июля 2019 г. данный бюст Жукову был восстановлен по инициативе городского головы Харькова Кернеса
  • 20 ноября неизвестные облили памятник краской
  • 26 ноября Горсовет Харькова подал в суд на Институт нацпамяти за вмешательство в работу городских властей в контексте переименования проспекта Жукова в Григоренко

 

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