Минкульт не признает памятником бюст Жукова в Харькове, - документ
Об этом сообщил местный активист, руководитель общественной организации «Рассвет» Вадим Поздняков в Facebook.
Он написал, что получил электронное письмо от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, в котором ему предоставили официальный ответ на запрос по поводу статуса бюста.
"4.12.2019 Министерство культуры Украины издало приказ √957" О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К.Жукову на пр.Петра Григоренко в Харькове", - говорится в официальном ответе министерства.
Позняков отметил, что более года юридической бумажной волокиты далосвой результат.
"Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!" - добавил общественный активист.
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