В Харькове восстановили памятник Жукову. Фотофакт

11 июля, 2019, 11:03

В Харькове восстановили памятник сталинскому маршалу Геннадию Жукову

Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook .

"Как и обещал - сегодня вернули на место", - написал Кернес.

Напомним, что памятник снесли 2 июня в ходе акции протеста возле Дворца спорта. В тот день проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам».

Также отметим, что 8 мая Кернес заявил, что хочет вернуть харьковскому проспекту генерала Петра Григоренко имя сталинского маршала Жукова .

После этого Харьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова.

Уже 21 июня Харьковский городской глава подписал решение о возвращении имени Жукова проспекту.