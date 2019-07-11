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Espreso.tvОбществоВ Харькове восстановили памятник Жукову. Фотофакт

В Харькове восстановили памятник Жукову. Фотофакт


фото: Facebook Геннадія Кернеса
В Харькове восстановили памятник сталинскому маршалу Геннадию Жукову

Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook .

"Как и обещал - сегодня вернули на место", - написал Кернес.

Напомним, что памятник снесли 2 июня в ходе акции протеста возле Дворца спорта. В тот день проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам».

Также отметим, что 8 мая Кернес заявил, что хочет вернуть харьковскому проспекту генерала Петра Григоренко имя сталинского маршала Жукова .

После этого Харьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова.

Уже 21 июня Харьковский городской глава подписал решение о возвращении имени Жукова проспекту.

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