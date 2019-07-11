В Харькове восстановили памятник Жукову. Фотофакт
11 июля, 2019, 11:03
В Харькове восстановили памятник сталинскому маршалу Геннадию Жукову
Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook .
"Как и обещал - сегодня вернули на место", - написал Кернес.
Напомним, что памятник снесли 2 июня в ходе акции протеста возле Дворца спорта. В тот день проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам».
Также отметим, что 8 мая Кернес заявил, что хочет вернуть харьковскому проспекту генерала Петра Григоренко имя сталинского маршала Жукова .
После этого Харьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова.
Уже 21 июня Харьковский городской глава подписал решение о возвращении имени Жукова проспекту.
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