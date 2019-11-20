В Харькове облили красной краской бюст Жукова

20 ноября, 2019, 12:58

В Харькове милиция проводит проверку по факту повреждения памятника маршалу СССР Георгию Жукову

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"О событии правоохранители узнали во время мониторинга сети Интернет. С официальными заявлениями в полицию никто из граждан не обращался", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что неизвестные лица облили постамент красной краской.

В ведомстве добавили, что сегодня около 9:30 на место происшествия была в направлена следственно-оперативная группа районного отдела полиции для сбора первичного материала и установления свидетелей происшествия. Информация по данному факту зарегистрирована в Едином учета Немышлянского отдела полиции. Проверка сейчас продолжается.