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Espreso.tvОбществоВ Харькове облили красной краской бюст Жукова

В Харькове облили красной краской бюст Жукова


фото: sunlitkharkov
В Харькове милиция проводит проверку по факту повреждения памятника маршалу СССР Георгию Жукову
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
 
"О событии правоохранители узнали во время мониторинга сети Интернет. С официальными заявлениями в полицию никто из граждан не обращался", - говорится в сообщении.
 
В полиции отметили, что неизвестные лица облили постамент красной краской.
 
В ведомстве добавили, что сегодня около 9:30 на место происшествия была в направлена следственно-оперативная группа районного отдела полиции для сбора первичного материала и установления свидетелей происшествия. Информация по данному факту зарегистрирована в Едином учета Немышлянского отдела полиции. Проверка сейчас продолжается.
 
Напомним, что Украинский Институт нацпамяти просил Нацполицию открыть уголовное производство из-за памятника Жукову в Харькове.
 

 

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