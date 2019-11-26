Проспект Жукова: Горсовет Харькова подал в суд на Институт нацпамяти
Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко, передает hromadske .
"Есть два иска. Один - к Кабмину по поводу списка людей, которые отличились при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков. Мы требуем от Кабмина сформировать этот список, чтобы в дальнейшем не было никаких недоразумений. Второй - к Институту национальной памяти, потому что они вмешиваются в деятельность органов местного самоуправления", - рассказал Сидоренко.
Ранее Харьковский горсовет проявлял недовольство реакцией Института нацпамяти на некоторые действия мэрии, в частности, о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова; установлении памятника советскому военачальнику; мемориальной доски генералу КГБ Юрию Шрамко.
Институт нацпамяти напоминал горсовету Харькова и его мэру - Геннадию Кернесу, что такие действия являются пропагандой коммунистического тоталитарного режима, нарушают законодательство, и за них предусмотрена уголовная ответственность.
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