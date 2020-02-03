У самого богатого боксера мира сорвался бой с японцем

3 февраля, 2020, 17:53

Переговоры между боксерами японцем Ретом Муратом и мексиканцем Саульом Альваресом провалились, спортсмены не встретятся 24 мая в Японии

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BoxingNews 24.

Обладатель титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,5 кг) Сауль Альварес должен был провести следующий бой 24 мая в Японии. Его соперником должен был стать регулярный чемпион WBA в среднем весе Рета Мурата.

Мексиканец не планирует отказываться от своих планов. Канело вернется на ринг в мае, но его бой состоится не в Японии, а в Лас-Вегасе. После срыва боя с Муратом фаворитами на поединок с Альваресом стали победитель Суперсерии Каллум Смит и Билли Джо Сондерс.

В 2019 году Альварес отправил в нокаут россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 76,2 кг).

Журнал Forbes в 2019 году назвал Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $ 94 млн.