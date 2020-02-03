У самого богатого боксера мира сорвался бой с японцем
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BoxingNews 24.
Обладатель титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,5 кг) Сауль Альварес должен был провести следующий бой 24 мая в Японии. Его соперником должен был стать регулярный чемпион WBA в среднем весе Рета Мурата.
Мексиканец не планирует отказываться от своих планов. Канело вернется на ринг в мае, но его бой состоится не в Японии, а в Лас-Вегасе. После срыва боя с Муратом фаворитами на поединок с Альваресом стали победитель Суперсерии Каллум Смит и Билли Джо Сондерс.
В 2019 году Альварес отправил в нокаут россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 76,2 кг).
Журнал Forbes в 2019 году назвал Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $ 94 млн.
- 28 января промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что дата и место проведения боя против Теофимо Лопеса зависит от Сауля Альвареса.
- 18 декабря Сауль Альварес был признан лучшим боксером 2019-го года по версии ESPN .
- 17 декабря Альварес отказался от титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе, который он отобрал у Ковалева.
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