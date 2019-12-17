 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСамый богатый боксер мира лишился чемпионского титула

Самый богатый боксер мира лишился чемпионского титула


фото: Forbes
Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе, который он отобрал у россиянина Сергея Ковалева

Об этом сообщает Bad Left Hook.

Сауль Альварес решил отказаться от титула чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

Мексиканец отобрал этот пояс у Сергея Ковалева, которого он нокаутировал 3 ноября в Лас-Вегасе (США) и стал, таким образом, чемпионом мира в четырех весовых категориях.

Сейчас Сауль Альварес остается чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Журнал Forbes назвал Альвареса самым богатым боксером мира, за прошлый год он заработал $94 млн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать