Самый богатый боксер мира лишился чемпионского титула

17 декабря, 2019, 17:31

Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе, который он отобрал у россиянина Сергея Ковалева

Об этом сообщает Bad Left Hook.

Сауль Альварес решил отказаться от титула чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

Мексиканец отобрал этот пояс у Сергея Ковалева, которого он нокаутировал 3 ноября в Лас-Вегасе (США) и стал, таким образом, чемпионом мира в четырех весовых категориях.

Сейчас Сауль Альварес остается чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Журнал Forbes назвал Альвареса самым богатым боксером мира, за прошлый год он заработал $94 млн.