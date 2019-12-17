Самый богатый боксер мира лишился чемпионского титула
17 декабря, 2019, 17:31
Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе, который он отобрал у россиянина Сергея Ковалева
Об этом сообщает Bad Left Hook.
Сауль Альварес решил отказаться от титула чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации).
Мексиканец отобрал этот пояс у Сергея Ковалева, которого он нокаутировал 3 ноября в Лас-Вегасе (США) и стал, таким образом, чемпионом мира в четырех весовых категориях.
Сейчас Сауль Альварес остается чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).
Журнал Forbes назвал Альвареса самым богатым боксером мира, за прошлый год он заработал $94 млн.
- Напомним, 9 октября Сергей Деревянченко после конкурентного поединка против казахстанца Геннадия Головкина бросил вызов Саулу Альваресу.
- 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
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