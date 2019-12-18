Альварес отобрал у Усика звание лучшего боксера года

18 декабря, 2019, 12:54

Мексиканский боксер Сауль Альварес признан лучшим боксером 2019-го года по версии ESPN

Об этом сообщает iSport со ссылкой на ESPN.

Обладатель титула WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBC (Всемирный боксерский совет) и IBF (Международная боксерская федерация) в среднем весе (до 72,5 кг) Сауль Альварес стал лучшим боксером 2019 по мнению ESPN.

"Я невероятно благодарен. Это только один шаг в моей карьере, истории, и все, чего я прошу от вас, это запастись терпением, ведь Канело творит историю", - сказал боксер.

В этом году он опередил в голосовании филиппинца Мэнни Пакьяо, американцев Эррол Спенс и Деонтея Уайлдера и других. Альварес вдруг признан лучшим боксером мира, впервые это произошло в 2015 году. В прошлом году награду завоевал Александр Усик.