Альварес отобрал у Усика звание лучшего боксера года
18 декабря, 2019, 12:54
Мексиканский боксер Сауль Альварес признан лучшим боксером 2019-го года по версии ESPN
Об этом сообщает iSport со ссылкой на ESPN.
Обладатель титула WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBC (Всемирный боксерский совет) и IBF (Международная боксерская федерация) в среднем весе (до 72,5 кг) Сауль Альварес стал лучшим боксером 2019 по мнению ESPN.
"Я невероятно благодарен. Это только один шаг в моей карьере, истории, и все, чего я прошу от вас, это запастись терпением, ведь Канело творит историю", - сказал боксер.
В этом году он опередил в голосовании филиппинца Мэнни Пакьяо, американцев Эррол Спенс и Деонтея Уайлдера и других. Альварес вдруг признан лучшим боксером мира, впервые это произошло в 2015 году. В прошлом году награду завоевал Александр Усик.
- В декабре прошлого года украинского боксера Александра Усика признали лучшим боксером 2018 по версии ESPN.
- Напомним, 9 октября Сергей Деревянченко, после конкурентного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, бросил вызов Саулу Альваресу .
- 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
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