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Espreso.tvСпортСамый богатый боксер мира мешает бою Ломаченко - Лопес

Самый богатый боксер мира мешает бою Ломаченко - Лопес


фото: Top Rank
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что дата и место проведения боя против Теофимо Лопеса зависит от Сауля Альвареса

Об этом сообщает ES News в youtube.

"Мы сделаем этот бой в апреле или мае. Я жду этого с нетерпением. Для меня это захватывающий поединок. Одно из мест, где можно провести поединок - это Madison Square Garden, Нью-Йорк, но люди из Вегаса также заинтересованы в этом бою. Все зависит от Канело Альвареса. Будет ли Альварес проводить бой в районе Синко де Майо (2 мая) в Лас-Вегасе или он поедет в Японию и подерется с Рьотою Мурат в Токио ", - рассказал промоутер.

Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

В 2019 году Альварес отправил в нокаут Сергея Ковалева, после чего завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 76,2 кг). Мексиканец владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,5 кг).

Журнал Forbes в 2019 году назвал Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $ 94 млн.

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