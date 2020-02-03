Бывший тренер "Шахтера" Фонсека хочет пригласить в "Рому" игрока МЮ

3 февраля, 2020, 17:12

Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может перейти в итальянскую "Рому", которую возглавляет бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека

Об этом сообщает ESPN .

"Атлетико" и римская "Рома" - главные претенденты на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард. По информации источника, если 27-летний англичанин решит покинуть МЮ, то окажется именно в одном из этих клубов.

Сам футболист хотел бы остаться в Великобритании, однако не исключает возможности покинуть нынешнюю команду.

В нынешнем сезоне Лингард провел 32 матча за "Манчестер Юнайтед", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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