"Барселона" предложила 23,5 млн евро за экс-футболиста "Шахтера"

30 января, 2020, 12:37

Испанская "Барселона" предложила 23,5 млн евро английскому "Челси" за бывшего полузащитника "Шахтера" бразильца Виллиана

Об этом сообщает Sky Sports в twitter.

Каталонцы готовы заплатить за 31-летнего футболиста 23,5 млневро. Купить бразильского футболиста испанский клуб намерен до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Виллиан принял участие в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт бразильца с "Челси" рассчитан до конца нынешнего сезона. Лондонский клуб уже начал переговоры с вингером о продлении соглашения.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

Barcelona are preparing a last-minute £ 20m bid for Chelsea winger Willian. https://t.co/vx05mJPCXJ - Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2020