"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере португальской звезды за заоблачные деньги

29 января, 2020, 19:26

"Манчестер Юнайтед" подтвердил, что достиг договоренности о трансфере полузащитника португальского "Спортинга" Бруно Фернандеша

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

В ближайшее время Фернандеш пройдет медобследование и подпишет контракт с МЮ. Как отмечает британская пресса, за 25-летнего португальца англичане должны заплатить 55 млн евро, еще 25 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Бруно Фернандес провел за лиссабонский "Спортинг" 27 матчей, забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач.