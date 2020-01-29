"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере португальской звезды за заоблачные деньги
29 января, 2020, 19:26
"Манчестер Юнайтед" подтвердил, что достиг договоренности о трансфере полузащитника португальского "Спортинга" Бруно Фернандеша
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
В ближайшее время Фернандеш пройдет медобследование и подпишет контракт с МЮ. Как отмечает британская пресса, за 25-летнего португальца англичане должны заплатить 55 млн евро, еще 25 млн предусмотрены в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне Бруно Фернандес провел за лиссабонский "Спортинг" 27 матчей, забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач.
- Напомним, 21 января знаменитый футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал провальной трансферную политику клуба после поражения команды от "Барнли" в чемпионате Англии.
- 21 января стало известно, что польский нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пйонтек может перейти в "Манчестер Юнайтед" .
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