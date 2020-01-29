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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере португальской звезды за заоблачные деньги

"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере португальской звезды за заоблачные деньги


фото: manutd.com
"Манчестер Юнайтед" подтвердил, что достиг договоренности о трансфере полузащитника португальского "Спортинга" Бруно Фернандеша

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

В ближайшее время Фернандеш пройдет медобследование и подпишет контракт с МЮ. Как отмечает британская пресса, за 25-летнего португальца англичане должны заплатить 55 млн евро, еще 25 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Бруно Фернандес провел за лиссабонский "Спортинг" 27 матчей, забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач.

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