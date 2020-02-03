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Espreso.tvОбществоАэропорт Мадрида закрыли из-за беспилотников

Аэропорт Мадрида закрыли из-за беспилотников

В понедельник, 3 февраля, международный аэропорт Мадрида приостановил работу более чем на час из-за сообщения о беспилотниках

Об этом пишет AP.

Министерство транспорта Испании закрыло воздушное пространство в районе аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса после того, как компания ENAIRE, отвечающая за организацию гражданских полетов, сообщила о возможном присутствии беспилотников в этом районе.

Информация о дронах в воздушном пространстве аэропорта поступила от двух пилотов.

Оператор аэропорта AENA сообщил, что 26 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

По данному факту начато расследование.

Международный аэропорт Мадрид-Барахас обслуживает в среднем 1200 рейсов в день. Он является одним из самых загруженных в Европе.

По данным AENA, в 2019 году количество перевезенных авиапассажиров составило около 62 млн.

  • Как сообщалось ранее, 20 декабря позапрошлого года лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты из-за сообщения о двух беспилотниках, которые летали на его территории.
  • Позже полиция Сассекса задержала мужчину и женщину, подозреваемых в причастности к незаконному использованию беспилотников в Гатвику, однако затем их освободили.
  • 8 января 2019 года лондонский аэропорт "Хитроу" приостановил работу на час из-за дронов.
  • 23 января работа международного аэропорта Ньюарк в американском штате Нью-Джерси также была временно приостановлена из-за сообщения о беспилотников.
  • 28 января российский турист был задержан за запуск беспилотника в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
  • Австралийское управление безопасности гражданской авиации анонсировало разработку технологии для перехвата управления дронами на случай, если беспилотники будут представлять угрозу в общественных местах.
  • Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обязало всех владельцев дронов наносить на них номерные знаки, которые можно рассмотреть с большого расстояния.
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