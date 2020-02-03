Аэропорт Мадрида закрыли из-за беспилотников
Об этом пишет AP.
Министерство транспорта Испании закрыло воздушное пространство в районе аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса после того, как компания ENAIRE, отвечающая за организацию гражданских полетов, сообщила о возможном присутствии беспилотников в этом районе.
Информация о дронах в воздушном пространстве аэропорта поступила от двух пилотов.
Оператор аэропорта AENA сообщил, что 26 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
По данному факту начато расследование.
Международный аэропорт Мадрид-Барахас обслуживает в среднем 1200 рейсов в день. Он является одним из самых загруженных в Европе.
По данным AENA, в 2019 году количество перевезенных авиапассажиров составило около 62 млн.
- Как сообщалось ранее, 20 декабря позапрошлого года лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты из-за сообщения о двух беспилотниках, которые летали на его территории.
- Позже полиция Сассекса задержала мужчину и женщину, подозреваемых в причастности к незаконному использованию беспилотников в Гатвику, однако затем их освободили.
- 8 января 2019 года лондонский аэропорт "Хитроу" приостановил работу на час из-за дронов.
- 23 января работа международного аэропорта Ньюарк в американском штате Нью-Джерси также была временно приостановлена из-за сообщения о беспилотников.
- 28 января российский турист был задержан за запуск беспилотника в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
- Австралийское управление безопасности гражданской авиации анонсировало разработку технологии для перехвата управления дронами на случай, если беспилотники будут представлять угрозу в общественных местах.
- Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обязало всех владельцев дронов наносить на них номерные знаки, которые можно рассмотреть с большого расстояния.
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