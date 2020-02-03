Аэропорт Мадрида закрыли из-за беспилотников

3 февраля, 2020, 16:39

В понедельник, 3 февраля, международный аэропорт Мадрида приостановил работу более чем на час из-за сообщения о беспилотниках

Об этом пишет AP.

Министерство транспорта Испании закрыло воздушное пространство в районе аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса после того, как компания ENAIRE, отвечающая за организацию гражданских полетов, сообщила о возможном присутствии беспилотников в этом районе.

Информация о дронах в воздушном пространстве аэропорта поступила от двух пилотов.

Оператор аэропорта AENA сообщил, что 26 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

По данному факту начато расследование.

Международный аэропорт Мадрид-Барахас обслуживает в среднем 1200 рейсов в день. Он является одним из самых загруженных в Европе.

По данным AENA, в 2019 году количество перевезенных авиапассажиров составило около 62 млн.