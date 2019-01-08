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Лондонский аэропорт "Хитроу" приостановил работу на час из-за дрона

8 января аэропорт "Хитроу" в Лондоне прекратил работу из-за сообщения о появлении беспилотника

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что вылеты всех самолетов из аэропорта были приостановлены. В администрации аэропорта заявили, что служба безопасности работает совместно с полицией, чтобы "предотвратить любую угрозу эксплуатационной безопасности".

"В качестве меры предосторожности мы приостановили вылеты на время расследования. Мы приносим извинения пассажирам за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Впрочем, полеты возобновились через час после сообщения полиции о дроне, сообщает Sky News.

"Аэропорт Хитроу сообщает, что его взлетно-посадочная полоса вновь открыта", - сообщили в "Хитроу".

  • Напомним, 20 декабря 2018 года лондонский аэропорт "Гатвик" прекратил свою работу в связи с появлением двух беспилотников.
  • В пятницу, 21 декабря, аэропорт возобновил работу. В субботу ситуация практически нормализовалась. Однако руководство аэропорта предупреждает, что задержки и отмены все еще возможны, и советует пассажирам проверять статус своих рейсов в соответствующих авиакомпаниях.

 

 

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