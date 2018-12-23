Скотленд-Ярд задержал подозреваемых в атаке беспилотников на аэропорт Гатвик

23 декабря, 2018, 09:07

Полиция округа Суссекс (Великобритания) в субботу, 22 декабря 2018 года, сообщила о задержании двух первых подозреваемых по делу о запуске беспилотных летательных аппаратов неподалеку от лондонского аэропорта Гатвик

47-летний мужчина и 54-летняя женщина были задержаны в пятницу в городе Кроули (к югу от Лондона) по подозрению "в нарушении деятельности гражданского аэродрома, из-за угрозы безопасности операций или людей". Правоохранители ранее описывали этот случай как "преднамеренный акт", но, по их мнению, он не связан с терроризмом, приводит подробности RFI .

Деятельность лондонского аэропорта Гатвик (второй по загруженности в Великобритании после Хитроу) была полностью парализована в течение 36 часов.

Операционный директор Гатвик Крис Вудруф рассказал, что два аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта. Из-за этого около 140 тыс. пассажиров не смогли вовремя осуществить полеты накануне Рождества.

Согласно действующему в Великобритании законодательству, полеты беспилотников запрещены в пределах одного километра от аэропортов и аэродромов и должны осуществляться на высоте более 400 футов (122 метров).