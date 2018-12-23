Скотленд-Ярд задержал подозреваемых в атаке беспилотников на аэропорт Гатвик
47-летний мужчина и 54-летняя женщина были задержаны в пятницу в городе Кроули (к югу от Лондона) по подозрению "в нарушении деятельности гражданского аэродрома, из-за угрозы безопасности операций или людей". Правоохранители ранее описывали этот случай как "преднамеренный акт", но, по их мнению, он не связан с терроризмом, приводит подробности RFI .
Деятельность лондонского аэропорта Гатвик (второй по загруженности в Великобритании после Хитроу) была полностью парализована в течение 36 часов.
Операционный директор Гатвик Крис Вудруф рассказал, что два аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта. Из-за этого около 140 тыс. пассажиров не смогли вовремя осуществить полеты накануне Рождества.
Согласно действующему в Великобритании законодательству, полеты беспилотников запрещены в пределах одного километра от аэропортов и аэродромов и должны осуществляться на высоте более 400 футов (122 метров).
- 20 декабря Гатвит прекратил свою работу .
- В пятницу, 21 декабря, аэропорт возобновил работу . В субботу ситуация практически нормализовалась. Однако руководство аэропорта предупреждает, что задержки и отмены все еще возможны, и советует пассажирам проверять статус своих рейсов в соответствующих авиакомпаниях.
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