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Лондонский аэропорт уже 12 часов не работает из-за беспилотников


фото: REUTERS
Лондонский аэропорт Гатвик временно прекратил работу после того, как в его воздушном пространстве были замечены два беспилотника

Об этом сообщает ВВС .

Отмечается, что летательные аппараты были замечены вблизи взлетно-посадочной полосы.

Все самолеты, следующие в Гатвик, отправлены на посадку в соседние аэропорта.

"После сообщений о двух дронах, летавших над аэродромом аэропорта Гатвик, нам пришлось приостановить полеты, пока это расследуется", - говорится в сообщении на странице аэропорта в Twitter.

Аэропорт также принес извинения пассажирам, но добавил, что главным приоритетом является безопасность.

Первые сообщения о дронах появились еще в среду вечером. В аэропорту заявили, что зафиксировали два дрона над взлетной полосой около 21:00 и поэтому вынуждены были отложить все рейсы до 3 ночи.

Затем дроны вновь были замечены уже сегодня в 3:45 утра, и рейсы снова приостановили. К расследованию этих случаев привлекли полицию.

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