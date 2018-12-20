Лондонский аэропорт уже 12 часов не работает из-за беспилотников
Об этом сообщает ВВС .
Отмечается, что летательные аппараты были замечены вблизи взлетно-посадочной полосы.
Все самолеты, следующие в Гатвик, отправлены на посадку в соседние аэропорта.
"После сообщений о двух дронах, летавших над аэродромом аэропорта Гатвик, нам пришлось приостановить полеты, пока это расследуется", - говорится в сообщении на странице аэропорта в Twitter.
Аэропорт также принес извинения пассажирам, но добавил, что главным приоритетом является безопасность.
20 декабря 2018 г.
Первые сообщения о дронах появились еще в среду вечером. В аэропорту заявили, что зафиксировали два дрона над взлетной полосой около 21:00 и поэтому вынуждены были отложить все рейсы до 3 ночи.
Затем дроны вновь были замечены уже сегодня в 3:45 утра, и рейсы снова приостановили. К расследованию этих случаев привлекли полицию.
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