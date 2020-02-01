1 февраля на фронте: с российской стороны 14 обстрелов, с украинской - один погибший и раненый
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно: вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета; в районе Марьинки - из автоматических станковых гранатометов; неподалеку Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза рядом с Песками - из миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Невельского - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела и крупнокалиберного пулемета.
Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов и из крупнокалиберного пулемета; дважды в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов - 38 мин; трижды рядом с Новотошковским - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела и крупнокалиберного пулемета; в районе Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.
Сегодня, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения.
- Напомним, 1 февраля журналисты сообщили, что на Донбассе в результате минометного обстрела российскими оккупантами погибла военный медик Клавдия Сытник.
- В штабе операции Объединенных сил подтвердили, что 1 февраля, в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе, погибла военный медик Клавдия Сытник .
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