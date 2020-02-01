1 февраля на фронте: с российской стороны 14 обстрелов, с украинской - один погибший и раненый

1 февраля, 2020, 19:24

Вследствие обстрелов российских оккупантов 1 февраля на Донбассе один украинский военный погиб, еще один - ранен

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно: вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета; в районе Марьинки - из автоматических станковых гранатометов; неподалеку Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза рядом с Песками - из миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Невельского - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела и крупнокалиберного пулемета.

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов и из крупнокалиберного пулемета; дважды в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов - 38 мин; трижды рядом с Новотошковским - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела и крупнокалиберного пулемета; в районе Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

Сегодня, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения.