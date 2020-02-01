На Донбассе оккупанты убили военного медика Клавдию Сытник

1 февраля, 2020, 16:29

На Донбассе в результате минометного обстрела российскими оккупантами погибла военный медик Клавдия Сытник

Об этом сообщила журналистка Янина Соколова в facebook.

"Обстрел под Новотошковским. Выстрелом в грудь террористы убили военного медика Клавдию Сытник", - написала Соколова.

Информацию подтвердил другой журналист - Руслан Горовой.

"Новотошковское. Минометный обстрел. Погиб Военный медик Клавдия Сытник, 24.02.1986 г. н.", - написал Горовой.

Блогер Назар Приходько сообщил, что Клавдия Сытник погибла от осколочного ранения в грудь.

"К сожалению, информация о гибели девушки-медика под Новотошковкой сегодня, 1.02.2020 - подтвердилась. Это - 33-летняя Клавдия Сытник. Погибла от осколочного ранения в грудь. Как больно. Очень больно. Покойся с миром, Героиня! Вечная Слава Тебе в веках!", - написал Приходько.

Журналистка Ольга Матвиенко добавила, что 24 февраля у Клавдии Сытник должен был быть день рождения.

"Клавдия Сытник, военная медик в / ч 1302, погибла сегодня, 1 февраля, в районе Новотошковки. Российские уроды обстреляли ВОП из станковых минометов АГС-17. Клавдия Сытник получила смертельное осколочное ранение. Защитнице было 33 года. 24 февраля должен был быть День рождения ", - написала Матвиенко.