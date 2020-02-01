Попала под обстрел во время доставки медикаментов: В штабе ООС подтвердили гибель военного медика Клавдии Сытник

1 февраля, 2020, 17:03

В штабе операции Объединенных сил подтвердили, что 1 февраля, в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе, погибла военный медик Клавдия Сытник

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского, погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил", - сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что во время доставки медикаментов на позицию женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.