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Espreso.tvОперація об'єднаних силПопала под обстрел во время доставки медикаментов: В штабе ООС подтвердили гибель военного медика Клавдии Сытник

Попала под обстрел во время доставки медикаментов: В штабе ООС подтвердили гибель военного медика Клавдии Сытник


фото: rbc.ua
В штабе операции Объединенных сил подтвердили, что 1 февраля, в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе, погибла военный медик Клавдия Сытник

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского, погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил", - сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что во время доставки медикаментов на позицию женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

 

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