В столице Австралии объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров
Об этом сообщает издание "AFP".
Чрезвычайная ситуация объявлена в Австралийской столичной территории впервые с 2003 года. Из-за значительных пожаров в Австралии высокая температура воздуха. Температура достигла 40 в четверг в штате Южная Австралия.
Ожидается, что волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру позже, в пятницу, а уже в выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до +45.
Министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что эта мера (объявление чрезвычайной ситуации, - ред.) "эффективна и будет действовать до тех пор, пока Канберра будет находиться в опасности".
Отмечается, что пожары могут коснуться южного пригорода столицу, где живет около 400 тысяч человек.
First state of emergency in almost two decades is declared in Canberra as bushfire bears down on Australian capital https://t.co/KfjwQVDEW5- AFP news agency (@AFP) January 31, 2020
Since September, bushfires have killed at least 33 people and destroyed vast swathes of Australia pic.twitter.com/quYg9k2fum
- Напомним, 19 января после масштабных пожаров Австралия столкнулась с проблемой мощных ливней, которые привели к отключению электроэнергии и перекрытию дорог.
- После этого страну накрыли масштабные пылевые бури .
- После пылевых бурь на юг континента пришел град аномально больших размеров.
- 25 января в Австралии зафиксировали первый случай коронавируса "2019-nCoV"
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