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Espreso.tvОбществоВ столице Австралии объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров

В столице Австралии объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров


фото: Укрінформ
31 января в столице Австралии городе Канберра, а также во втором по численности городе страны Мельбурне объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров

Об этом сообщает издание "AFP".

Чрезвычайная ситуация объявлена в Австралийской столичной территории впервые с 2003 года. Из-за значительных пожаров в Австралии высокая температура воздуха. Температура достигла 40 в четверг в штате Южная Австралия.

Ожидается, что волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру позже, в пятницу, а уже в выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до +45.

Министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что эта мера (объявление чрезвычайной ситуации, - ред.) "эффективна и будет действовать до тех пор, пока Канберра будет находиться в опасности".

Отмечается, что пожары могут коснуться южного пригорода столицу, где живет около 400 тысяч человек.

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