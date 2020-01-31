В столице Австралии объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров

31 января, 2020, 10:08

31 января в столице Австралии городе Канберра, а также во втором по численности городе страны Мельбурне объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров

Об этом сообщает издание "AFP".

Чрезвычайная ситуация объявлена в Австралийской столичной территории впервые с 2003 года. Из-за значительных пожаров в Австралии высокая температура воздуха. Температура достигла 40 в четверг в штате Южная Австралия.

Ожидается, что волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру позже, в пятницу, а уже в выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до +45.

Министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что эта мера (объявление чрезвычайной ситуации, - ред.) "эффективна и будет действовать до тех пор, пока Канберра будет находиться в опасности".

Отмечается, что пожары могут коснуться южного пригорода столицу, где живет около 400 тысяч человек.

First state of emergency in almost two decades is declared in Canberra as bushfire bears down on Australian capital https://t.co/KfjwQVDEW5



Since September, bushfires have killed at least 33 people and destroyed vast swathes of Australia pic.twitter.com/quYg9k2fum - AFP news agency (@AFP) January 31, 2020