 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосле пожаров и ливней Австралию накрыли масштабные пыльные бури

После пожаров и ливней Австралию накрыли масштабные пыльные бури


фото: Джен Браунінг
19 января масштабные пыльные бури обрушились на штат Новый Южный Уэльс в Австралии

Об этом сообщает "The Guardian".

Песчаные бури, которые погрузили города в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, были вызваны сильными грозами и ветром.

Порывы ветра, что подняли невероятное количество песка в воздух, достигали 90-100 км/ч, утверждают журналисты, ссылаясь на австралийских синоптиков.

"Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Затем в результате сильного ветра, достигавшего 107 км/ч, быстро докатились до Дуббо и Паркеса, где ветер немного стих - 94 км/ч", - говорится в сообщении.

Видео и фото непогоды:

  • Напомним, 19 января после масштабных пожаров Австралия столкнулась с проблемой мощных ливней, которые привели к отключению электроэнергии и перекрытию дорог
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать