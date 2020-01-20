После пожаров и ливней Австралию накрыли масштабные пыльные бури
Об этом сообщает "The Guardian".
Песчаные бури, которые погрузили города в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, были вызваны сильными грозами и ветром.
Порывы ветра, что подняли невероятное количество песка в воздух, достигали 90-100 км/ч, утверждают журналисты, ссылаясь на австралийских синоптиков.
"Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Затем в результате сильного ветра, достигавшего 107 км/ч, быстро докатились до Дуббо и Паркеса, где ветер немного стих - 94 км/ч", - говорится в сообщении.
Видео и фото непогоды:
Nyngan's Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end - scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone's celebrating rain pic.twitter.com/5VMLrFbrrT- Lucy Thackray (@LucyThack) January 19, 2020
When the bureau forecasts rain and this arrives ... AGAIN! #fudust #sickofcleaning #whenwillwegetrain pic.twitter.com/NHQKkVT7gy- Jen Browning (@jen_browning) January 19, 2020
- Напомним, 19 января после масштабных пожаров Австралия столкнулась с проблемой мощных ливней, которые привели к отключению электроэнергии и перекрытию дорог
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