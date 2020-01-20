Вслед за пожарами, ливнями и пылевыми бурями: на Австралию обрушился град
Об этом сообщает 7News.
Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветви деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Непогода, в частности, коснулась Канберры и других крупных городов.
В австралийских экстренных службах за сутки получили более 1,5 тыс. вызовов, около 1 тыс. из них были связаны с повреждением зданий из-за разгула стихии.
A wild hail storm has lashed Canberra. Video from Parliament House shows hail pilled-up alongside windows and walls. https://t.co/RXAKj1rjuQ # 7NEWS pic.twitter.com/aws4IlXAPk- 7NEWS Sydney (@ 7NewsSydney) 20 января 2020 г.
Между тем, в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса продолжают бушевать природные пожары, которые уже нанесли значительный ущерб.
- Напомним, 19 января после масштабных пожаров Австралия столкнулась с проблемой мощных ливней , которые привели к отключению электроэнергии и перекрытию дорог.
- После этого страну накрыли масштабные пыльные бури .
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