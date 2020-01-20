Вслед за пожарами, ливнями и пылевыми бурями: на Австралию обрушился град

20 января, 2020, 10:23

Сильный град обрушился на некоторые районы на юго-востоке Австралии

Об этом сообщает 7News.

Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветви деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Непогода, в частности, коснулась Канберры и других крупных городов.

В австралийских экстренных службах за сутки получили более 1,5 тыс. вызовов, около 1 тыс. из них были связаны с повреждением зданий из-за разгула стихии.

A wild hail storm has lashed Canberra. Video from Parliament House shows hail pilled-up alongside windows and walls. https://t.co/RXAKj1rjuQ # 7NEWS pic.twitter.com/aws4IlXAPk - 7NEWS Sydney (@ 7NewsSydney) 20 января 2020 г.

Между тем, в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса продолжают бушевать природные пожары, которые уже нанесли значительный ущерб.