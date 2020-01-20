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Espreso.tvОбществоВслед за пожарами, ливнями и пылевыми бурями: на Австралию обрушился град

Вслед за пожарами, ливнями и пылевыми бурями: на Австралию обрушился град

Сильный град обрушился на некоторые районы на юго-востоке Австралии

Об этом сообщает 7News.

Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветви деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Непогода, в частности, коснулась Канберры и других крупных городов.

В австралийских экстренных службах за сутки получили более 1,5 тыс. вызовов, около 1 тыс. из них были связаны с повреждением зданий из-за разгула стихии.

Между тем, в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса продолжают бушевать природные пожары, которые уже нанесли значительный ущерб.

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