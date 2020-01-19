 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАвстралию после масштабных пожаров донимают мощные ливни

Австралию после масштабных пожаров донимают мощные ливни


фото: Time
После масштабных пожаров Австралия столкнулась с проблемой мощных ливней, которые привели к отключению электроэнергии и перекрытия дорог

Об этом со ссылкой на BBC сообщает LIGA.net.

Метеорологическое бюро штата Виктория предупредило о грозах, сильных ливнях и опасных порывах ветра в течение ближайших трех дней. Синоптики говорят о "самом мокром двухдневном периоде за много месяцев".

Об опасности сильных ливней предупреждают также в штатах Новый Северный Уэльс и Квинсленд.

После того, как дождливая погода ослабила кризис, связанный с пожарами, правительство анонсировало пакет помощи по восстановлению туризма. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что правительство направит около $52 млн на восстановление индустрии. Моррисон заявил, что пожары стали самым тяжелым вызовом, с которым сталкивался австралийский туризм.

Лесные пожары, охватившие страну, забрали с сентября 2019 г. жизни по меньшей мере 28 человек и разрушили тысячи домов.

  • Напомним, 16 января в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, наиболее сильно пострадавших от лесных пожаров, начались долгожданные дожди .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

17 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать