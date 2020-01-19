Австралию после масштабных пожаров донимают мощные ливни
Об этом со ссылкой на BBC сообщает LIGA.net.
Метеорологическое бюро штата Виктория предупредило о грозах, сильных ливнях и опасных порывах ветра в течение ближайших трех дней. Синоптики говорят о "самом мокром двухдневном периоде за много месяцев".
Об опасности сильных ливней предупреждают также в штатах Новый Северный Уэльс и Квинсленд.
После того, как дождливая погода ослабила кризис, связанный с пожарами, правительство анонсировало пакет помощи по восстановлению туризма. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что правительство направит около $52 млн на восстановление индустрии. Моррисон заявил, что пожары стали самым тяжелым вызовом, с которым сталкивался австралийский туризм.
Лесные пожары, охватившие страну, забрали с сентября 2019 г. жизни по меньшей мере 28 человек и разрушили тысячи домов.
- Напомним, 16 января в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, наиболее сильно пострадавших от лесных пожаров, начались долгожданные дожди .
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