"Аталанта" подписала контракт с конкурентом для Малиновского
31 января, 2020, 12:55
Полузащитник французской "Ниццы" Адриан Тамез перешел в итальянскую "Аталанту"
Об этом сообщает официальный twitter итальянского клуба.
"Аталанта" в зимнее трансферное окно усилила линию полузащиты. На правах аренды к команде присоединился хавбек Адриан Тамез, исполнитель может сыграть на позиции Руслана Малиновского.
Клуб из Бергамо арендовал 25-летнего француза до конца сезона с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Тамез провел восемь матчей в чемпионате Франции и отметился одним забитым мячом.
Adrien #Tameze è un giocatore dellьAtalanta! Bienvenue Adrien! @AdrienTameze is an #Atalanta player! #WelcomeAdrien ! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/hu7Eev1FDe- Atalanta BC (@Atalanta_BC) January 31, 2020
- 15 января в матче 1/8 финала Кубка Италии "Фиорентина" победила "Аталанту" со счетом 2:1, а Руслан Малиновский отдал результативную передачу.
- 22 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу украинец Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче с "Миланом"
- Напомним, 15 декабря Руслан Малиновский забил за "Аталанту" во втором подряд матче чемпионата Италии.
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