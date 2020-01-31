"Аталанта" подписала контракт с конкурентом для Малиновского

31 января, 2020, 12:55

Полузащитник французской "Ниццы" Адриан Тамез перешел в итальянскую "Аталанту"

Об этом сообщает официальный twitter итальянского клуба.

"Аталанта" в зимнее трансферное окно усилила линию полузащиты. На правах аренды к команде присоединился хавбек Адриан Тамез, исполнитель может сыграть на позиции Руслана Малиновского.

Клуб из Бергамо арендовал 25-летнего француза до конца сезона с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Тамез провел восемь матчей в чемпионате Франции и отметился одним забитым мячом.