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Espreso.tvСпорт"Аталанта" подписала контракт с конкурентом для Малиновского

"Аталанта" подписала контракт с конкурентом для Малиновского


фото: twitter.com/Atalanta_BC
Полузащитник французской "Ниццы" Адриан Тамез перешел в итальянскую "Аталанту"

Об этом сообщает официальный twitter итальянского клуба.

"Аталанта" в зимнее трансферное окно усилила линию полузащиты. На правах аренды к команде присоединился хавбек Адриан Тамез, исполнитель может сыграть на позиции Руслана Малиновского.

Клуб из Бергамо арендовал 25-летнего француза до конца сезона с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Тамез провел восемь матчей в чемпионате Франции и отметился одним забитым мячом.

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