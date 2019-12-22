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Espreso.tvСпортМалиновский помог "Аталанте" уничтожить "Милан" в чемпионате Италии

Малиновский помог "Аталанте" уничтожить "Милан" в чемпионате Италии


фото: twitter
В 17-м туре чемпионата Италии по футболу украинец Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче с "Миланом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и отыграл весь матч.

Команда из Бергамо вышла вперед уже на 10-й минуте усилиями экс-футболиста "Металлиста" Алехандро Гомеса.

На 61-й минуте Марио Пашалич увеличил преимущество "Аталанты". Почти сразу Йосип Иличич довел счет до разгромного, а на 72-й минуте сделал дубль. Пятый гол в ворота "Милана" на 83-й минуте забил Луис Муриель.

"Аталанта" победила "Милан" 5:0, набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице третье место. "Милан" 21 пункт и идет десятым.

Чемпионат Италии

17-й тур

22 декабря

"Аталанта" - "Милан" 5:0

Голы: Гомес, 10 Пашалич, 61, Иличич, 63, 72, Муриель, 83

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