Малиновский помог "Аталанте" уничтожить "Милан" в чемпионате Италии
22 декабря, 2019, 15:30
В 17-м туре чемпионата Италии по футболу украинец Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче с "Миланом"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и отыграл весь матч.
Команда из Бергамо вышла вперед уже на 10-й минуте усилиями экс-футболиста "Металлиста" Алехандро Гомеса.
На 61-й минуте Марио Пашалич увеличил преимущество "Аталанты". Почти сразу Йосип Иличич довел счет до разгромного, а на 72-й минуте сделал дубль. Пятый гол в ворота "Милана" на 83-й минуте забил Луис Муриель.
"Аталанта" победила "Милан" 5:0, набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице третье место. "Милан" 21 пункт и идет десятым.
Чемпионат Италии
17-й тур
22 декабря
"Аталанта" - "Милан" 5:0
Голы: Гомес, 10 Пашалич, 61, Иличич, 63, 72, Муриель, 83
- Напомним, 15 декабря Руслан Малиновский забил за "Аталанту" во втором подряд матче чемпионата Италии.
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