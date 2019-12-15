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Espreso.tvСпортМалиновский забил второй подряд гол в чемпионате Италии

Малиновский забил второй подряд гол в чемпионате Италии


фото: twitter
Украинский футболист Руслан Малиновский забил за "Аталанту" во втором подряд матче чемпионата Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский вышел на гостевой матч против "Болоньи" в стартовом составе "Аталанты". На 60-й минуте украинский полузащитник реализовал выход один на один и забил во второй подряд игре серии A.

Гол Малиновского не спас команду из Бергамо от поражения. За "Болонью" на 12-й минуте забил Родриго Паласио, а на 53-й минуте отличился Андреа Поли.

"Аталанта" проиграла "Болонье" 1:2, и с 28 очками занимает шестое место. У "Болоньи" 19 пунктов и 11-я позиция в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

16-й тур

15 декабря

"Болонья" - "Аталанта" 2:1

Голы: Паласио, 12 Поли, 53 - Малиновский, 60

Удаление: Данило, 88 ("Болонья")

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