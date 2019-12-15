Малиновский забил второй подряд гол в чемпионате Италии
15 декабря, 2019, 18:15
Украинский футболист Руслан Малиновский забил за "Аталанту" во втором подряд матче чемпионата Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский вышел на гостевой матч против "Болоньи" в стартовом составе "Аталанты". На 60-й минуте украинский полузащитник реализовал выход один на один и забил во второй подряд игре серии A.
Гол Малиновского не спас команду из Бергамо от поражения. За "Болонью" на 12-й минуте забил Родриго Паласио, а на 53-й минуте отличился Андреа Поли.
"Аталанта" проиграла "Болонье" 1:2, и с 28 очками занимает шестое место. У "Болоньи" 19 пунктов и 11-я позиция в турнирной таблице.
Чемпионат Италии
16-й тур
15 декабря
"Болонья" - "Аталанта" 2:1
Голы: Паласио, 12 Поли, 53 - Малиновский, 60
Удаление: Данило, 88 ("Болонья")
- Напомним, 7 декабря дебютный гол украинского футболиста Руслана Малиновского в чемпионате Италии помог "Аталанте" победить "Верону".
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно