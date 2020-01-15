Результативная передача Малиновского не спасла "Аталанту" от вылета из Кубка Италии

15 января, 2020, 17:55

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Фиорентина" победила "Аталанту" со счетом 2: 1, а Руслан Малиновский отдал результативную передачу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте, новичок "Фиорентины" Патрик Кутроне смог отличиться за команду в своем первом матче. Бывший нападающий "Милана" сумел переиграть Пьерлуиджи Голлини.

"Аталанта" сумела ответить лишь внутри второго тайма, украинский хавбек Руслан Малиновский увидел Йосипа Иличича и отдал красивую передачу на словенца. В целом это 10-й гол для полузащитника в этом сезоне.

На 70-й минуте "Фиорентина" осталась в меньшинстве, Херман Песселья получил вторую желтую карточку за симуляцию, однако это не помешало "фиалкам" выйти в четвертьфинал, Поль Лирола отличился на 84-й минуте и поставил точку в матче - 2: 1.

Кубок Италии

1/8 финала

25 января

"Фиорентина" - "Аталанта" 2: 1

Голы: Кутроне, 11 Лирола, 84 - Иличич, 67

Удаление: Песселья, 70