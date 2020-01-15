Результативная передача Малиновского не спасла "Аталанту" от вылета из Кубка Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче был открыт на 11-й минуте, новичок "Фиорентины" Патрик Кутроне смог отличиться за команду в своем первом матче. Бывший нападающий "Милана" сумел переиграть Пьерлуиджи Голлини.
"Аталанта" сумела ответить лишь внутри второго тайма, украинский хавбек Руслан Малиновский увидел Йосипа Иличича и отдал красивую передачу на словенца. В целом это 10-й гол для полузащитника в этом сезоне.
На 70-й минуте "Фиорентина" осталась в меньшинстве, Херман Песселья получил вторую желтую карточку за симуляцию, однако это не помешало "фиалкам" выйти в четвертьфинал, Поль Лирола отличился на 84-й минуте и поставил точку в матче - 2: 1.
Кубок Италии
1/8 финала
25 января
"Фиорентина" - "Аталанта" 2: 1
Голы: Кутроне, 11 Лирола, 84 - Иличич, 67
Удаление: Песселья, 70
- 22 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу украинец Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче с "Миланом"
- Напомним, 15 декабря Руслан Малиновский забил за "Аталанту" во втором подряд матче чемпионата Италии.
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