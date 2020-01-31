До Одесской области дошли толчки землетрясения из Румынии
31 января, 2020, 08:09
31 января в 3:26 в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии на стыке Южных и Восточных Карпат произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства, 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии, которое распространилось на территорию Одесской области", - говорится в сообщении ГСЧС.
Спасатели подчеркивают, что разрушений в Одесской области по факту землетрясения не зафиксировано.
- Напомним, ранее, 28 октября 2019 г. в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6 , отголосок от которого ощутили жители Одесской области
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