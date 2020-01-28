Турция после смертельного землетрясения вновь вздрогнула от сильных толчков

28 января, 2020, 16:49

Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксированы в западной провинции Турции Манисе

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

"В районе Киркагач турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,8", - говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении, подземные толчки зафиксированы в 14:26 по местному времени 28 января.

Очаг землетрясения залегал на глубине около семи километров.

Как сообщалось, на востоке Турции 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8 , в результате которого погиб 41 человек. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг.

По данным AFAD, после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.