Мощное землетрясение в Румынии ощущалось и в Одессе

28 октября, 2018, 13:17

В Румынии в ночь на воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,6, эхо от которого ощутили жители Одесской области

Участники сообщества "Измаил, как он есть" в Facebook сообщают, что почувствовали толчки примерно в 3:37 ночи. Толчки, по их словам, ощущались не только в Измаиле, но и в Одессе.

Сайт "Одесский паблик" со ссылкой на очевидцев сообщил, что толчки почувствовали также жители Черноморска, Таирова, Черемушек, Ленпоселка и других.

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Толчки зафиксированы в 2:37 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине свыше 148 километров в румынских горах Врачна - за 24 км на северо-запад от населенного пункта Ковасна с населением 11 тысяч человек.