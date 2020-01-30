Самый богатый боксер мира узнал место и дату следующего боя
30 января, 2020, 16:35
Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес проведет следующий бой в мае в Японии
Об этом сообщает Yahoo Japan .
Обладатель титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,5 кг) Сауль Альварес следующий бой проведет 24 мая в Японии.
Его соперником будет регулярный чемпион WBA в среднем весе Рета Мурата.
В 2019 году Альварес отправил в нокаут россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской оранизации) в полутяжелом весе (до 76,2 кг).
Журнал Forbes в 2019 году назвал Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $ 94 млн.
- 28 января промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что дата и место проведения боя против Теофимо Лопеса зависит от Сауля Альвареса.
- 18 декабря Сауль Альварес был признан лучшим боксером 2019-го года по версии ESPN .
- 17 декабря Альварес отказался от титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе, который он отобрал у Ковалева.