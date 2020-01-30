Самый богатый боксер мира узнал место и дату следующего боя

30 января, 2020, 16:35

Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес проведет следующий бой в мае в Японии

Об этом сообщает Yahoo Japan .

Обладатель титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,5 кг) Сауль Альварес следующий бой проведет 24 мая в Японии.

Его соперником будет регулярный чемпион WBA в среднем весе Рета Мурата.

В 2019 году Альварес отправил в нокаут россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской оранизации) в полутяжелом весе (до 76,2 кг).

Журнал Forbes в 2019 году назвал Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $ 94 млн.