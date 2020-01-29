"Заря" уверенно обыграла "Вождовац" в контрольной встрече
29 января, 2020, 18:59
Луганская "Заря" на сборе в Турции провела очередной контрольный матч, в котором обыграла сербский "Вождовац" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Голами во встрече отличились только игроки "Зари": на 24-й минуте матча Владлен Юрченко реализовал свой момент, а на 52-й минуте отличился Богдан Леднев.
Товарищеский матч
29 января
"Заря" (Украина) - "Вождовац" (Сербия) 2:0
Голы: Юрченко, 24; Леднев, 52.
"Заря": Василь (Махарадзе, 46), Тимчик, Чеберко, Поддубный, Михайличенко, Цвек (Чайковский, 63), Юрченко (Циганикс, 46), Леднев (Лунев, 63), Хомченовский, Кабаев (Перович, 46), Громов (Алефиренко, 80)
- 23 января луганская "Заря" попрощалась с японским футболистом Ицуки Уратой.
- 16 января полузащитник сборной Латвии Андрейс Циганикс, выступавший за немецкий "Байер", подписал контракт с луганской "Зарей".
- 16 января к "Заре" также присоединился бывший футболист сборной Хорватии U20 Ловро Цвек.
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