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Espreso.tvСпорт"Заря" уверенно обыграла "Вождовац" в контрольной встрече

"Заря" уверенно обыграла "Вождовац" в контрольной встрече


фото: zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" на сборе в Турции провела очередной контрольный матч, в котором обыграла сербский "Вождовац" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Голами во встрече отличились только игроки "Зари": на 24-й минуте матча Владлен Юрченко реализовал свой момент, а на 52-й минуте отличился Богдан Леднев.

Товарищеский матч

29 января

"Заря" (Украина) - "Вождовац" (Сербия) 2:0

Голы: Юрченко, 24; Леднев, 52.

"Заря": Василь (Махарадзе, 46), Тимчик, Чеберко, Поддубный, Михайличенко, Цвек (Чайковский, 63), Юрченко (Циганикс, 46), Леднев (Лунев, 63), Хомченовский, Кабаев (Перович, 46), Громов (Алефиренко, 80)

 

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