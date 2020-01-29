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Espreso.tvСпорт"Боруссия" установила заоблачную цену на талантливого бомбардира Европы

"Боруссия" установила заоблачную цену на талантливого бомбардира Европы


фото: Reuters
Дортмундская "Боруссия" установила за своего новичка норвежского форварда Эрлин Холланд новую сумму отступных в 75 млн евро

Об этом сообщает Sport Bild .

Отступные в 75 млн евро не будут действительными в летнее трансферное окно, но следующей зимой любой клуб сможет выкупить контракт Холланд, заплатив эту сумму.

В нынешнее трансферное окно 19-летний норвежец перешел в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро. В двух матчах Холланд забил за новую команду 5 мячей. Всего футболист провел на поле 59 минут.

Всего в нынешнем сезоне нападающий провел 24 матча, забил 33 гола и отдал 7 результативных передач.

 

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