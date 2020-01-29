"Боруссия" установила заоблачную цену на талантливого бомбардира Европы
29 января, 2020, 13:38
Дортмундская "Боруссия" установила за своего новичка норвежского форварда Эрлин Холланд новую сумму отступных в 75 млн евро
Об этом сообщает Sport Bild .
Отступные в 75 млн евро не будут действительными в летнее трансферное окно, но следующей зимой любой клуб сможет выкупить контракт Холланд, заплатив эту сумму.
В нынешнее трансферное окно 19-летний норвежец перешел в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро. В двух матчах Холланд забил за новую команду 5 мячей. Всего футболист провел на поле 59 минут.
Всего в нынешнем сезоне нападающий провел 24 матча, забил 33 гола и отдал 7 результативных передач.
- 18 января норвежский футболист Эрлинг Холланд, которого называют самым талантливым форвардом Европы , забил три гола в дебютном матче за дортмундскую "Боруссию".
- Напомним, 17 сентября Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко , который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
- 27 ноября Холланд забил в первых 5 матчах группового раунда Лиги чемпионов и повторил достижение украинца Сергея Реброва.
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