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Espreso.tvСпортСамый талантливый молодой форвард Европы сделал хет-трик в дебютной игре за "Боруссию"

Самый талантливый молодой форвард Европы сделал хет-трик в дебютной игре за "Боруссию"


фото: REUTERS
Норвежский футболист Эрлинг Холланд, которого называют самым талантливым форвардом Европы, забил три гола в дебютном матче за дортмундскую "Боруссию"

Об этом сообщает Opta в twitter.

В 18-м туре чемпионата Германии против "Аугсбурга" Холланд дебютировал за "Боруссию" и сразу сделал хет-трик.

Первый гол 19-летний форвард забил за 183 секунды после выхода на замену. Он появился на поле на 56-й минуте, заменив Лукаша Пишчека.

Голы Холланда помогли "Боруссии" одержать победу 5: 3. Норвежец перешел в немецкий клуб в зимнее трансферное окно из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.

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