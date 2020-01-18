Самый талантливый молодой форвард Европы сделал хет-трик в дебютной игре за "Боруссию"
18 января, 2020, 21:06
Норвежский футболист Эрлинг Холланд, которого называют самым талантливым форвардом Европы, забил три гола в дебютном матче за дортмундскую "Боруссию"
Об этом сообщает Opta в twitter.
В 18-м туре чемпионата Германии против "Аугсбурга" Холланд дебютировал за "Боруссию" и сразу сделал хет-трик.
Первый гол 19-летний форвард забил за 183 секунды после выхода на замену. Он появился на поле на 56-й минуте, заменив Лукаша Пишчека.
Голы Холланда помогли "Боруссии" одержать победу 5: 3. Норвежец перешел в немецкий клуб в зимнее трансферное окно из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.
183 - 183 seconds after being substituted on, @BlackYellow 's @ErlingHaaland scores his first #Bundesliga goal. Phenomenon. #FCABVB pic.twitter.com/mUGwUjt8nv- OptaFranz (@OptaFranz) January 18, 2020
- Напомним, 17 сентября Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
- 27 ноября Холланд забил в первых 5 матчах группового раунда Лиги чемпионов и повторил достижение украинца Сергея Реброва.
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