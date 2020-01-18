Самый талантливый молодой форвард Европы сделал хет-трик в дебютной игре за "Боруссию"

18 января, 2020, 21:06

Норвежский футболист Эрлинг Холланд, которого называют самым талантливым форвардом Европы, забил три гола в дебютном матче за дортмундскую "Боруссию"

Об этом сообщает Opta в twitter.

В 18-м туре чемпионата Германии против "Аугсбурга" Холланд дебютировал за "Боруссию" и сразу сделал хет-трик.

Первый гол 19-летний форвард забил за 183 секунды после выхода на замену. Он появился на поле на 56-й минуте, заменив Лукаша Пишчека.

Голы Холланда помогли "Боруссии" одержать победу 5: 3. Норвежец перешел в немецкий клуб в зимнее трансферное окно из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.