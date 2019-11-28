Лига чемпионов: 19-летний бомбардир повторил достижение Реброва
Об этом сообщает Squawka Football y twitter.
19-летний Эрлинг Холланд продолжает устанавливать различные достижения и рекорды. Благодаря голу в ворота бельгийского "Генка", норвежец стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, который забивал в каждом из своих первых 5 поединков в Лиге чемпионов.
Таким образом, Холланд повторил достижение Сергея Реброва, Роберта Левандовски, Неймара, Криштиану Роналду и Алессандро Дель Пьеро - все они также забивали в первых 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов. Если Холланд забьет и в 6-м матче группы, то повторит достижение Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне Эллинг Холланд провел 19 матчей, забил 27 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в 30 млн евро.
Six players have scored in each of the first five games of a #UCL group stage:- Squawka Football (@Squawka) 28 ноября 2019
Alessandro Del Piero (1995)
Serhiy Rebrov (1997)
Cristiano Ronaldo (2017)
Neymar (2017)
Robert Lewandowski (2019)
Erling Braut Håland (2019)
There's only one teenager on that list. pic.twitter.com/3MbsdJiaWL
- 24 октября в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Наполи" переиграл австрийский "Зальцбург" со счетом 3:2, а Эрлинг Холланд оформил дубль.
- 31 октября уже сообщалось об интересе со стороны европейских топ-клубов к Эрлингу Холланду.
- Напомним, 17 сентября норвежский футболист австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко , который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
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