Лига чемпионов: 19-летний бомбардир повторил достижение Реброва

28 ноября, 2019, 13:07

Норвежский нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд забил в первых 5 матчах группового раунда Лиги чемпионов и повторил достижение украинца Сергея Реброва

Об этом сообщает Squawka Football y twitter.

19-летний Эрлинг Холланд продолжает устанавливать различные достижения и рекорды. Благодаря голу в ворота бельгийского "Генка", норвежец стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, который забивал в каждом из своих первых 5 поединков в Лиге чемпионов.

Таким образом, Холланд повторил достижение Сергея Реброва, Роберта Левандовски, Неймара, Криштиану Роналду и Алессандро Дель Пьеро - все они также забивали в первых 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов. Если Холланд забьет и в 6-м матче группы, то повторит достижение Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Эллинг Холланд провел 19 матчей, забил 27 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в 30 млн евро.

Six players have scored in each of the first five games of a #UCL group stage:

Alessandro Del Piero (1995)

Serhiy Rebrov (1997)

Cristiano Ronaldo (2017)

Neymar (2017)

Robert Lewandowski (2019)

Erling Braut Håland (2019)



There's only one teenager on that list. pic.twitter.com/3MbsdJiaWL - Squawka Football (@Squawka) 28 ноября 2019