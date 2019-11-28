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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: 19-летний бомбардир повторил достижение Реброва

Лига чемпионов: 19-летний бомбардир повторил достижение Реброва


фото: REUTERS
Норвежский нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд забил в первых 5 матчах группового раунда Лиги чемпионов и повторил достижение украинца Сергея Реброва

Об этом сообщает Squawka Football y twitter.

19-летний Эрлинг Холланд продолжает устанавливать различные достижения и рекорды. Благодаря голу в ворота бельгийского "Генка", норвежец стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, который забивал в каждом из своих первых 5 поединков в Лиге чемпионов.
Таким образом, Холланд повторил достижение Сергея Реброва, Роберта Левандовски, Неймара, Криштиану Роналду и Алессандро Дель Пьеро - все они также забивали в первых 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов. Если Холланд забьет и в 6-м матче группы, то повторит достижение Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Эллинг Холланд провел 19 матчей, забил 27 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в 30 млн евро.

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