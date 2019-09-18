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Espreso.tvСпортУ Шевченко отобрали рекорд Лиги чемпионов

У Шевченко отобрали рекорд Лиги чемпионов


фото: twitter
Норвежский футболист австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд побил рекорд украинца Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов

Об этом сообщает DominochutoSTAT в twitter.

Нападающий "Зальцбурга" Эрлинг Холланд забил три мяча в первом тайме матча группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Генка". Норвежец это сделал в возрасте 19 лет и 58 дней и побил рекорд Андрея Шевченко.

Украинский форвард в составе "Динамо" в 1997 году забил три гола в первом тайме матча с испанской "Барселоной" и стал самым молодым автором хет-трика в первой 54-минутке в ЛЧ. Нынешнему главному тренеру сборной Украины тогда был 21 год и 37 дней.

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