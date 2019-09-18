У Шевченко отобрали рекорд Лиги чемпионов
Об этом сообщает DominochutoSTAT в twitter.
Нападающий "Зальцбурга" Эрлинг Холланд забил три мяча в первом тайме матча группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Генка". Норвежец это сделал в возрасте 19 лет и 58 дней и побил рекорд Андрея Шевченко.
Украинский форвард в составе "Динамо" в 1997 году забил три гола в первом тайме матча с испанской "Барселоной" и стал самым молодым автором хет-трика в первой 54-минутке в ЛЧ. Нынешнему главному тренеру сборной Украины тогда был 21 год и 37 дней.
Os mais jovens a marcarem um hat-trick no primeiro tempo de uma partida de UCL:- Dominô chutô STATS (@DominochutoSTAT) September 17, 2019
HÅLAND (19 anos e 58 dias) *
Shevchenko (21 anos e 37 dias)
Messi (22 anos e 286 dias)
[*] Único que realizou o feito em sua estreia no torneio. pic.twitter.com/EqdOAjltvK
- Напомним, в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов "Зальцбург" разгромил на своем поле "Генк" со счетом 6: 2.
- 8 сентября стартовый матч Лиги чемпионов сыграет "Шахтер", который будет принимать в Харькове английский "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00.
- Накануне матча главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что из-за постоянных визитов в Украину уже купил здесь квартиру.
- В центральном матче среды в Париже встретятся ПСЖ и мадридский "Реал".
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