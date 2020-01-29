Правительство согласовало увольнение Кравцова с должности главы "Укрзализныци"

29 января, 2020, 13:53

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци"

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV .

"Это, по нашему мнению, важный шаг для перезагрузки в этой важной государственной компании", - сказал Гончарук.

По его словам, на заседании правительства было согласовано увольнение Кравцова.

Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал увольнение Кравцова с должности председателя.