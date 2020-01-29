Правительство согласовало увольнение Кравцова с должности главы "Укрзализныци"
29 января, 2020, 13:53
Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци"
Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV .
"Это, по нашему мнению, важный шаг для перезагрузки в этой важной государственной компании", - сказал Гончарук.
По его словам, на заседании правительства было согласовано увольнение Кравцова.
Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал увольнение Кравцова с должности председателя.
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Напомним, председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил о своей отставке 31 декабря 2019.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывал на смену руководства "Укрзализныци" до конца 2019 года.
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