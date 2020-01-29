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Espreso.tvОбществоПравительство согласовало увольнение Кравцова с должности главы "Укрзализныци"

Правительство согласовало увольнение Кравцова с должности главы "Укрзализныци"


фото: rfe
Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци"

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV .

"Это, по нашему мнению, важный шаг для перезагрузки в этой важной государственной компании", - сказал Гончарук.

По его словам, на заседании правительства было согласовано увольнение Кравцова.

Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал увольнение Кравцова с должности председателя.

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