Руководитель Укрзализныци Кравцов заявил об отставке

31 декабря, 2019, 09:16

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил о своей отставке

Об этом Кравцов сообщил в обращении, обнародованном на сайте Укрзализныци.

"Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня. За последние годы трансформация Укрзализныци стала одной из самых масштабных среди государственных компаний. Поэтому логично, что дальше будет переход на новый уровень. Больше подробностей и комментариев - после принятых формальных решений", - говорится в обращении.

Руководитель Укрзализныци также опроверг конфликт ведомства с Мининфраструктуры.

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликтe Укрзализныци и министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния Укрзализныци и желание эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям", - отметил Кравцов.