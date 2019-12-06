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Espreso.tvОбществоГончарук хочет, чтобы руководство Укрзализныци изменилось к концу года

Гончарук хочет, чтобы руководство Укрзализныци изменилось к концу года


фото: tsn
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает на смену руководства "Укрзализныци" до конца 2019 года

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает РБК-Украина .

Гончарук отметил, что неоднократно публично высказывал свою позицию о состоянии дел в "Укрзализныце".

"Нам нужно учитывать, что в УЗ есть наблюдательный совет, который непосредственно влияет на менеджмент. Мы как правительство обратились в наблюдательный совет, чтобы они пересмотрели эффективность деятельности менеджмента и приняли кадровые решения. Мы настаиваем, чтобы коррупция в "Укрзализныце" была немедленно прекращена. Я ожидаю, что уже к концу этого года ситуация в этой компании серьезно изменится ", - добавил он.

 

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