Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал увольнение Кравцова с должности председателя, - Интерфакс

29 января, 2020, 11:55

Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал заявление на увольнение Евгения Кравцова с должности председателя правления компании. Теперь решение за правительством

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.

"Наблюдательный совет принял заявление Кравцова", - сообщил источник агентства.

Отмечается, что Кравцова решили уволить из должности путем перевода на работу в Министерство инфраструктуры. Другой вариант освобождения, который рассматривался на заседании наблюдательного совета - это увольнение по инициативе совета. В таком случае Кравцов должен получить существенное денежное возмещение.

Сейчас, после решения наблюдательного совета Укрзализныци, окончательное решение об увольнении и переводе Кравцова на работу в Мининфраструктуры должен принять Кабинет министров. Ближайшее заседание должно состояться 29 января.

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что решение об увольнении Кравцова должен принять наблюдательный совет УЗ во время ближайших заседаний.

"Я рассчитываю, что решение по этому вопросу будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, которая требует решения наблюдательного совета ", - сообщил Криклий.