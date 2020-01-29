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Espreso.tvОбществоКоронавирус: МАУ отправит самолеты в Китай для эвакуации украинцев

Коронавирус: МАУ отправит самолеты в Китай для эвакуации украинцев


фото: odessa.aero
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации украинцев из-за коронавируса

Об этом сообщает " РБК-Украина ".

"У них (украинский, - ред.) был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы их убрать, будут лететь 2 пустых самолеты. Туда будет лететь пустой самолет Киев-Санья, а с Санья уже с туристами", - уточнили в пресс-службе .

В пресс-службе добавили, что эти перелеты для того, чтобы забрать украинских туристов, в которых завершился период путешествия.

Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

После этого рейсы осуществляться не ни в одну сторону, ни в обратном направлении.

  • Напомним, по состоянию на 24 января в 13 городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса
  • Американские исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса запустили сайт для мониторинга распространения смертельного вируса 2019 nCoV из Китая.
  • В украинском МИД заявили, что украинцев нет среди инфицированных коронавирусом в Китае.

 

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