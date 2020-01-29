Коронавирус: МАУ отправит самолеты в Китай для эвакуации украинцев
29 января, 2020, 11:15
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации украинцев из-за коронавируса
Об этом сообщает " РБК-Украина ".
"У них (украинский, - ред.) был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы их убрать, будут лететь 2 пустых самолеты. Туда будет лететь пустой самолет Киев-Санья, а с Санья уже с туристами", - уточнили в пресс-службе .
В пресс-службе добавили, что эти перелеты для того, чтобы забрать украинских туристов, в которых завершился период путешествия.
Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.
После этого рейсы осуществляться не ни в одну сторону, ни в обратном направлении.
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