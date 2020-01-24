В Китае закрыли уже 13 городов из-за смертельного вируса, в Шанхае не работает Диснейленд
Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Власти приостановили транспортное сообщение с Уханем - столицей провинции Хубэй, закрыв в том числе аэропорт и железнодорожные станции для выезда. Также закрыты города Эчжоу, Чиби, Чжицзян, Хуанши, Сянтао, Эниши, Цяньцзян и Сяньнине. В Хуангане, кроме того, перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения.
Кроме того, руководство парка развлечений Диснейленд в Шанхае объявило о закрытии комплекса в связи с распространением коронавируса.
В Диснейленде отметили, что решение принято "для сдерживания распространения вспышки заболевания, а также для обеспечения безопасности и здоровья" гостей и сотрудников парка, сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, канадская компания Cirque du Soleil, которая организует цирковые шоу по всему миру, объявила об отмене выступлений на востоке Китая, в частности, в провинции Чжэцзян.
"Прямо сейчас мы ответственны за то, чтобы активизировать превентивные меры", - сказал президент и гендиректор Cirque du Soleil Даниэль Ламар.
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